Возможен ли мир к Пасхе: что дадут переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Между Россией и США отдаленно просматривается взаимопонимание, заявил политолог Дмитрий Аграновский. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт объяснил, приблизился ли мир после переговоров в Кремле и стоит ли его ожидать в обозримом будущем, учитывая скорую встречу в Абу-Даби.

По итогам ночных переговоров президента России Владимира Путина с представителями американской делегации в Кремле, продолжавшихся почти четыре часа, стороны договорились продолжить диалог. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, сегодня в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Политолог Аграновский подчеркнул, что ждать мира к Пасхе или ко Дню Победы не стоит, поскольку противоречия между Киевом и Москвой до сих пор не разрешены.

«Факт заключается лишь в том, что сейчас идет мирный процесс и то, что у нас с американцами отдаленно просматривается некое взаимопонимание. Но каких-то радикальных подвижек не стоит ожидать в ближайшее время», — заверил эксперт.

Однако даже такие переговоры стоит рассматривать лишь в позитивном ключе, поскольку с администрацией экс-президента США Джо Байдена диалога не было вообще, отметил специалист. При этом трехсторонняя встреча в Абу-Даби действительно приближает страны к миру, считает он.

«Трехсторонняя встреча приближает к миру. По крайней мере, стороны друг друга выслушают и попытаются найти какие-то точки соприкосновения. Одно дело, когда говорят пушки, а другое дело, когда лицом к лицу говорят люди, дипломаты или высокопоставленные чиновники. Это позитивный процесс. Другое дело: мы не можем отступить от своих жизненно важных интересов. Есть какие-то пределы, до которых мы можем идти на компромисс, а дальше уже стенка», — выразил мнение политолог.

Кроме того, от сегодняшней встречи стоит ожидать договоренностей по следующим переговорным этапам, прогнозирует эксперт.

«Это наиболее вероятный результат. Каких-то таких глобальных прорывов или остановки боевых действий я лично не жду. Если переговорный процесс продолжится и войдет в некое рабочее русло, то это уже будет важный результат», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, сможет ли президент США Дональд Трамп изменить мировой порядок с помощью Совета мира.