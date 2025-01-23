Аверина пойдет под венец: раскрыта тайна отношений фигуристки с Дмитрием Соловьевым

Российская художественная гимнастка Дина Аверина рассекретила свой роман с фигуристом Дмитрием Соловьевым, опубликовав совместные фото в Instagram*. На некоторых кадрах у пары даже можно заметить кольца, что не двусмысленно говорит о серьезности отношений. Эзотерик Майя Королева предсказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что спортсмены действительно сыграют свадьбу. Это может произойти в течение нескольких лет, если пара подготовится к браку.

Роман Авериной и Соловьева может пройти разные этапы: от страсти до испытаний. Развитие отношений будет зависеть от того, как влюбленные станут реагировать на изменения в жизни, отметила Королева. Карты Таро указали ей на гармонию и взаимопонимание в паре.

«Их чувства могут быть глубоко искренними, и между ними возможна настоящая эмоциональная связь», — отметила эзотерик.

Свадьба спортсменов должна состояться в будущем, но не стоит торопить события — все придет в свое время, предупредила Королева. Авериной и Соловьеву важно сохранять эмоциональный баланс и работать над отношениями.

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