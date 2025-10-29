Авиаудары по Газе, 63 жертвы: почему «мир Трампа» не решит конфликта на Ближнем Востоке и чем это грозит

Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 63 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. Политолог, эксперт Центра Ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, продержится ли мир на Ближнем Востоке.

По информации СМИ, в ночь на среду израильская авиация нанесла удары по городам Газа, Хан-Юнис и Бейт-Лахия, а также по лагерям Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части анклава и ряду других районов. Помимо этого, израильские военные катера и танки обстреляли Рафах. Как отметил политолог Ибрагимов, если даже это временная дестабилизация в регионе, то в любом случае мир будет достаточно хрупким.

«Изначально план Трампа был неестественным и не отвечал интересам обеих сторон. Каждая из сторон была не удовлетворена. Западные медиа вовсю афишировали картинки о том, что жители Газы и израильтяне чуть ли не довольны тем, что вот наконец наступил мир, но мы все прекрасно понимаем, что это была просто пиар-акция, рассчитанная на то, чтобы удовлетворит амбиции президента США Дональда Трампа», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, президент США решил, что если он примет во внимание некоторые позиции сторон конфликта, то таким образом он заложит основу для того, чтобы мир был достигнут.

«Эта мысль довольно опрометчива и не имеет ничего общего с реальностью. Израиль был не удовлетворен этими итогами в полной мере. Они получили заложников, и этот вопрос на полпути был сформирован. После освобождения заложников Израиль должен был нанести удары по движению ХАМАС, чтобы от этой группировки ничего не осталось», — считает он.

Однако Трамп дабы не злить своих партнеров на Ближнем Востоке в лице мусульманских стран заявил, что не даст возможности Израилю наносить удары по ХАМАС, напомнил эксперт.

Фото: [ US Embassy France ]

«Но Трамп все равно будет так или иначе благоволить израильской стороне, потому что они видят в Израиле своего главного партнера и союзника, на которого они могут рассчитывать. Трамп даже при всей его личной неприязни к премьер-министру Биньямину Нетаньяху понимает прекрасно, что сегодня Нетаньяху есть, завтра — нет, а Израиль остается. Израиль — это единственный их верный союзник на Ближнем Востоке, который будет выполнять американскую волю», — отметил политолог

При этом специалист подчеркнул, что ХАМАС не было смысла нападать на израильские позиции, поскольку сейчас они находятся в шатком положении.

«В их положении лучше сидеть тише воде, ниже травы, лишний раз не давать повода противоположной стороне начать агрессивные или боевые действия. А Израиль считает, что ему выпал уникальный исторический шанс: либо он сейчас добивает ХАМАС, либо они еще какое-то время будут воевать. Но это довольно наивная мысль израильской стороны. Они думают, что если они сейчас уничтожат ХАМАС, то все это прекратится. Но для того, чтобы уничтожить ХАМАС, им придется уничтожить все палестинское население. Они никак не могут понять, что палестинцы в абсолютном большинстве не примут израильских условий», — выразил мнение политолог.

По словам эксперта, в конфликте на Ближнем Востоке не решаются первопричины конфликта: народы Израиля и Палестины не могут договориться о том, как они будут на этой территории совместно проживать.

«Об этом и речи же не идет, и Трамп на эту тему даже не беспокоится. Если бы Трамп поставил бы конкретное условие, что в соответствии с решением резолюции ООН 1947-1948 годов будет сформировано два государства, еврейское и арабское. И в регионе должно сформироваться полноценное государство Палестина, Америка будет его признавать, и что Израиль будет существовать как полноценное еврейское государство, тогда бы мы эту тему не обсуждали. Но из-за того, что Трамп об этом даже не говорил там постоянно будет партизанщина, и будет литься кровь невинных израильтян и палестинцев. Американцам же все равно на них. Они зарабатывают на крови большие деньги и таким образом подпитывают свою гегемонию в регионе Ближнего Востока», — заключил Фархадов.

