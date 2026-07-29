Украинские войска нанесли удар по машине скорой помощи в Запорожской области — беспилотник атаковал автомобиль, когда бригада спешила на вызов, водитель получил осколочные ранения и госпитализирован, остальные члены экипажа чудом остались целы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия разыгралась в Куйбышевском округе неподалеку от села Розовка. Медики мчались к пациенту, когда в небе появился украинский беспилотник. Целью стал именно служебный транспорт — по предварительным данным, удар наносился прицельно. Взрывная волна и осколки посекли кабину, ранив водителя. В региональном Минздраве уточнили, что мужчина получил травмы средней степени тяжести, его оперативно доставили в больницу. Двое его коллег — фельдшер и врач — не пострадали, но сам автомобиль получил серьезные повреждения. Степень ущерба сейчас подсчитывают специалисты.

Это не первый случай, когда киевский режим атакует гражданскую инфраструктуру. Ранее подобные удары фиксировались в Донецкой и Херсонской областях. Однако удар по скорой помощи — особый цинизм. По международным нормам медицинский транспорт обладает иммунитетом, и нападение на него приравнивается к военному преступлению. В ведомстве подчеркивают, что бригада ехала на вызов без какого-либо сопровождения и не представляла угрозы.



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