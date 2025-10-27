Наш ответ «Томагавкам» или оружие будущего: почему «Буревестник» приводит Трампа в ужас

Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине, а не на испытаниях ракеты «Буревестник». Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One во время поездки по странам Азии, передает CNN. Как «Буревестник» изменил российско-американские отношения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Трамп в ужасе

Американский лидер напомнил, что Соединенные Штаты также располагают ядерным арсеналом. По его словам, на вооружении США имеется крупнейшая в мире атомная подводная лодка, которая в данный момент находится у берегов России. Как отметил политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», каждый американский президент при любой системе все равно остается недружественным России — так было не только с экс-главой Штатов Джо Байденом.

«Никто глобальную конкуренцию и противостояние не отменял. Как бы Трамп не общался с президентом РФ Владимиром Путиным, все равно существует интерес США, который противоречит интересам России», — пояснил эксперт.

В первую очередь это связано с гонкой ядерных вооружений и общего вооружения между США и РФ, отметил специалист.

«Такая гонка фундаментальна. В данном случае понятно, что он раздражен, боится и злится, потому что если действительно там проявляется не паритет, а преимущество, то они будут вынуждены действовать в той логике, которую им навязывают, а не которую они навязывают», — заключил Федоров.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Уникальное вооружение

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о подробностях успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Тестовый полет, состоявшийся 21 октября, стал самым продолжительным за всю историю программы: ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние примерно 14 тыс. км. Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», раньше крылатые ракеты никогда на такую дальность не летали.

«Это уникальное явление в вооружении. Это стратегическая ракета, которая позволяет решать задачи по преодолению средств противоракетной обороны и нанесению удара по врагу, в том числе путем обхождения всяких разных зон противовоздушной обороны», — пояснил специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что появление такого оружия — еще один момент независимости России от мировой политики.

«Эта ракета повлияет очень серьезно на наше вооружение. Чем больше у нас средств поражения противника, если даже он нанесет удар нам своими средствами поражения, тем больший шанс победить у РФ и выше шанс сохранить свой суверенитет», — заявил он.

Специалист заверил, что и в Штатах осознают опасность «Буревестника».

«Даже в Америке все прекрасно понимают. Президент Украины Владимир Зеленский требует ракеты "Томагавк", но и у них максимальная дальность 2,5 тыс. км. А "Буревестник" — очень серьезное оружие, которое в скором времени будет передано на вооружение», — заключил Дандыкин.

