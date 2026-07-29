Западный стервятник рухнул: F-16 ВСУ потерян в небе
Командование ВСУ сообщило о крушении истребителя F-16 во время вылета
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Вылет переданных Киеву американских истребителей F-16 обернулся потерей: самолет потерпел крушение во время перехвата воздушных целей, пилот катапультировался и госпитализирован. Об этом сообщает Lenta.ru.
Командование Воздушных сил Украины сообщило, что инцидент произошел 29 июля. Летчик выполнял боевое задание по перехвату, когда на борту возникла нештатная ситуация. Пилот успел катапультироваться, его доставили в медучреждение — состояние, по предварительным данным, стабильное. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения и разрушений нет.
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