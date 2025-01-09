Автограф Децла выставили на «Авито» в Москве за 300 тысяч рублей

Москвичи выставили на продажу автограф рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) за 300 тысяч рублей. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил объявление на «Авито».

Продавец утверждает, что подпись настоящая, по желанию покупателя может быть проведена экспертиза подлинности. Автограф был взят в 2016 году, произошло это вблизи Московского вокзала в Санкт-Петербурге.

«Если заламинировать, будет поприличнее выглядеть», — добавил продавец.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Объявление было опубликовано на «Авито» 14 декабря, в настоящее время покупатель так и не нашелся. Автографом рэпера заинтересовались порядка 100 человек.

Ранее стало известно, что Лолиту ждет шестой брак.