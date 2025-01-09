Ее ждет шестой брак: раскрыты подробности отношений Лолиты Милявской и Игоря Гуляева

Лолита Милявская на новогодних каникулах отправилась на отдых в Дубай вместе с российским дизайнером Игорем Гуляевым. Совместными видео пара делится в Instagram*. Милявская и Гуляев дружат уже давно, но поклонники считают, что между звездами есть и другие чувства. Эзотерик Майя Королева указала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» на глубокую эмоциональную связь между знаменитостями.

По ее словам, дружба Милявской и Гуляева может перетечь в романтические отношения. Карты Таро указали Королевой на уважение и симпатию, на которых основано общение звезд.

«Если здесь есть что-то большее, то это пока на стадии развития», — отметила эзотерик.

В настоящее время 61-летняя Лолита Милявская наслаждается своей жизнью и не спешит пускать кого-то в свое сердце, отдавая себя полностью, добавила Королева. Певица находится в гармонии с собой и ценит независимость, хотя и не исключает любовь в будущем.

«Если говорить об Игоре, то пока что он не занимает ее сердце целиком», — дополнила таролог.

Милявская была замужем уже пять раз, Королева предсказала ей шестой брак. Эзотерик увидела рядом с Лолитой сильного, ответственного и надежного мужчину с высоким статусом и авторитетом. Муж, который еще может появиться в жизни певицы, скорее всего, будет старше ее. Новый супруг Милявской будет уверенным в себе и стабильным не только в материальном плане, но и в эмоциональном. Шестой брак Лолиты будет основан на взаимоуважении, эти отношения окажутся серьезными и устойчивыми, заключила таролог.

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