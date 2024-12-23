Автограф Наполеона выставили на продажу в Москве: выяснилось, сколько стоит подпись императора

Государственный документ с подписью императора Франции в начале XIX века Наполеона I Бонапарта выставили на продажу в Москве. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил объявление на «Авито».

Предлагается купить полную подпись Наполеона на государственном бланке с водяным знаком. Автор объявления просит не путать автограф с «палочкой» и буквой «Н» и утверждает, что продает оригинал. К документу прилагается сертификат подлинности «Международного дома автографов» (Испания).

«Oчeнь редкий и кpасивый дoкумент в отличнoм коллeкциoннoм сoстoянии», — добавил продавец.

Фото: [ городская доска объявлений ]

По его словам, документ с автографом Наполеона может стать отличным подарком руководителю высокого уровня. Заплатить за такой презент придется 2,2 млн рублей.

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