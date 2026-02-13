Автомобили дрифтеров в Петербурге эвакуируют на спецстоянку для экспертизы

С ноября прошлого года петербургская Госавтоинспекция ввела новую практику: автомобили дрифтеров, задержанные за опасное вождение, отправляются не на обычную штрафстоянку, а на специализированную VIN-экспертизу. По подсчетам Autonews.ru , с начала 2026 года таких случаев было не менее десяти.

В рамках экспертизы сотрудники проверяют подлинность заводского нанесения идентификационного номера, выявляют возможные перебивки и иные изменения. Формально процедура направлена на борьбу с криминальными автомобилями, однако на спецстоянку попадают и вполне обычные машины, владельцы которых просто увлеклись дрифтом на городских улицах.

Юрист, кандидат юридических наук Денис Моряков пояснил Autonews.ru, что потребность в таких проверках действительно существует, но касается она прежде всего автомобилей, переоборудованных под спорт. В дрифтмобилях кузов и номерные агрегаты являются фактически расходниками, их собирают из запчастей со вторичного рынка, и проверить, не числятся ли они в розыске по уголовным делам, действительно необходимо.

Однако, судя по сводкам ГАИ, под эвакуацию попадают и водители, чьи автомобили не имеют никакого отношения к спорту, — просто за опасные маневры на дороге. При этом сроки проведения экспертизы нигде не регламентированы, и машина может простоять на спецстоянке неопределенно долго. Например, блогера из Ижевска, известного как Белый Хастлер, задерживали уже трижды, и каждый раз его автомобиль отправляли на проверку.

Юристы усматривают в действиях инспекторов признаки превышения полномочий. VIN-экспертиза — мера, которая должна применяться при наличии обоснованных подозрений в криминальном происхождении автомобиля, а не в качестве дополнительного наказания за дрифт. В МВД на запрос Autonews.ru пока не ответили, но в регионах уже внимательно следят за петербургским экспериментом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье временно приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей.