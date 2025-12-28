Автомобилист из Липецка перечислил плюсы и минусы маршрута в Крым через Чонгарский перешеек

В поисках альтернативного пути в Крым россиянин из Липецка проверил на практике маршрут по федеральной трассе Р-280, о котором в интернете ходит немало противоречивых слухов. Его личный опыт, опубликованный в издании « Липецкие новости », показывает, что сухопутный коридор — это вполне пригодный и даже интересный вариант для поездки на полуостров.

По словам путешественника, около 90% пути — это современное ровное покрытие с четкой разметкой, ухоженными обочинами и понятными знаками, создающее впечатление платной дороги. Однако на участке протяженностью около 40 километров после Чонгара в сторону Джанкоя водителям придется проявить осторожность: там сохранился старый асфальт, требующий снижения скорости и повышенного внимания.

Путешественник дал и практические советы. Инфраструктура вдоль трассы развита: заправки встречаются примерно каждые 50 километров, хотя цены на топливо выше, чем в центральной России. Повсеместно работают кафе, магазины и рынки, где можно купить местную продукцию, в том числе знаменитую свежую и вяленую рыбу в районе Геническа. Пейзажи — бескрайние поля подсолнухов и пшеницы.

Но есть и строгое правило: на трассе запрещено фотографировать и снимать видео, видеорегистратор необходимо убрать перед пунктами контроля. Навигация в целом понятна, но из-за нестабильной связи местами стоит заранее загрузить офлайн-карты.

Основными плюсами маршрута водитель назвал независимость от сезонных пробок и капризов погоды, свойственных Крымскому мосту, а также возможность увидеть новые места. Путь от границы с Крымом в районе Джанкоя до Ростова-на-Дону занимает около 5-6 часов. В заключение он отметил, что поездка по сухопутному коридору может стать интересным и комфортным опытом для тех, кто хочет разнообразить привычный маршрут.

