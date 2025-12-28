Габариты горят, а штраф приходит: почему камеры стали ловить водителей на неочевидном нарушении

Автоматические камеры фотовидеофиксации стали массово выявлять неожиданное для многих водителей нарушение — движение в светлое время суток с включенными габаритными огнями вместо ближнего света фар или дневных ходовых огней (ДХО). Как поясняют автоэксперты портала 110KM , это приводит к штрафам, которые часто ставят автомобилистов в тупик.

Ситуация выглядит парадоксально: на снимках с камер четко видно, что задние габаритные огни автомобиля горят, однако этого недостаточно для соблюдения ПДД. Действующие правила однозначно предписывают в дневное время включать либо фары ближнего света, либо ДХО, либо (в качестве альтернативы) противотуманные фары. Габаритные огни предназначены исключительно для обозначения стоящего транспортного средства в темноте или в условиях плохой видимости и не являются равноценной заменой.

Современные комплексы фотофиксации способны с высокой точностью распознавать, какие именно осветительные приборы активны. Если алгоритм определяет, что в движении горят только габариты, а ближний свет или ДХО отключены, он автоматически формирует постановление о штрафе. Для водителя это становится неприятным сюрпризом, особенно если он ошибочно считал, что габаритные огни обеспечивают достаточную видимость его автомобиля днем.

Эксперты предупреждают, что оспорить такой штраф в подавляющем большинстве случаев практически невозможно, поскольку камеры фиксируют нарушение наглядно, а требования ПДД изложены предельно конкретно. Единственный надежный способ избежать финансовых потерь — внимательно контролировать, что при движении всегда включены именно те огни, которые этого требуют по закону.

