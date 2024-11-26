Байден может начать третью мировую: успеют ли США передать ядерное оружие Украине

Передача Вашингтоном ядерного оружия Киеву маловероятна, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. Эксперт объяснил, почему уходящая администрация США не пойдет на отчаянный шаг на фоне подобных разговоров в Америке.

Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала возможную передачу ядерного оружия Украине действующим президентом Штатов Джо Байденом государственной изменой. О подобном сценарии The New York Times сообщил ряд американских и европейских чиновников. Громский назвал 3 причины, по которым Байден все-таки не сможет передать атомное оружие Киеву.

«Обсуждая актуальную эскалацию ситуации вокруг украинского кризиса, почему-то комментаторы постоянно игнорируют дипломатический вопрос. В выступлении Владимира Путина по поводу ответов с помощью новейшего ракетного комплекса «Орешник» все увидели, что он назвал коллективный Запад и, в частности, США стороной конфликта. Но я, по крайней мере, не встречал ясных интерпретаций того, что сторона конфликта, как сказал президент, это еще и сторона переговоров», — отметил политолог.

В сложившейся ситуации США, их европейские союзники и, в третью очередь, киевский режим становятся прямой стороной переговоров, но не столько о ситуации на Украине, сколько об изменении миропорядка в целом, подчеркнул эксперт. По его словам, данную позицию понимают и принимают в США как уходящий Байден, так и приходящий ему на смену Дональд Трамп.

«С этой точки зрения передача Украине ядерного оружия маловероятна. Не говоря о том, что это противоречит многочисленным международным договорам», — объяснил Громский.

Эксперт продолжил, что передача ядерного оружия в прямом смысле слова невозможна. Речь идет об организации полноценной военной базы, переводе туда ограниченного контингента для обслуживания оружия. Его применение все равно остается на усмотрении того, кто им владеет.

Кроме того, администрация Байдена не сможет осуществить передачу ядерного оружия в техническом плане — им просто не успеть, потому что это достаточно длительный процесс. В заключение Громский назвал разговоры о развитии подобного сценария эскалационной риторикой.

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