Действующий президент США Джо Байден и стоящие за ним силы будут пытаться поднять ставки и градус эскалации украинского кризиса. Однако довести ситуацию до ядерного конфликта или стадии, требующей введение военного положения в Америке, при котором не произойдет передача власти избранному главе Белого дома Дональду Трампу, у нынешней администрации Штатов не получится. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Байден возмутился ответными ударами России на атаки ВСУ, сообщив о «срочности и важности поддержки украинского народа». Политик пообещал, что США продолжат предоставлять военную помощь Киеву, и напомнил о ближайших поставках. Аграновский отметил, что слова Байдена говорят о том, что российские удары достигли своей цели.

«Если нас ругают, значит, мы действуем в правильном направлении», — подчеркнул он.

По его словам, Байден продолжит предпринимать попытки эскалации украинского конфликта.

«Они будут такого уровня, когда на коммунальной кухне пытаются тараканов в кастрюлю накидать — на уровне весьма неприятных пакостей, но не доходящих до чего-то ужасного», — считает политолог.

Несмотря на то, что среди американской элиты есть «горячие головы», которые не остановятся ни перед чем в достижении своих политических целей, они не настолько влиятельны, чтобы поставить под угрозу существование человечества. Довести ситуацию до предела у действующей администрации США нет ни времени, ни силы. Кроме того, как отметил Аграновский, в Америке есть силы, у которых остался инстинкт самосохранения.

«Американский народ сделал свой выбор, и этот выбор в пользу дальнейшего существования человечества и цивилизации. Если бы не был избран Трамп, я даже не знаю, до чего бы мы дошли. Совершенно безответственные политики находятся сегодня у руля. Я думаю, что они сейчас не обладают достаточными возможностями, чтобы сжечь нас в ядерном огне», — заключил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ и Генеральный штаб подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины.