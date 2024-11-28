Центры принятия решений в Киеве могут стать целями ударов «Орешником»: когда новейшую российскую ракету запустят вновь

Москва не станет первой наносить удары «Орешником» по Украине, новейшие российские ракеты могут вновь применить как ответ на атаки Киева. «Орешник» будет использован в качества оружия сдерживания, заявил политолог Георгий Федоров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны РФ и Генеральный штаб подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины. Ими могут стать центры принятия решений в Киеве. Кроме того, российский лидер сопоставил мощь массированного удара данными ракетами с применением ядерного оружия. Глава государства отметил, что у России имеется еще несколько подобных «Орешнику» комплексов, готовых к применению.

Политолог Федоров считает, что сообщение президента является предупреждением для «горячих голов» в Киеве, сигналом о том, что теперь любой объект на территории Украины может быть поражен.

«Если будут какие-то действия в рамках ударов по нашей территории дальнобойными ракетами, то, соответственно, в данном случае «Орешник» может быть применен как некая ответная мера», — добавил Федоров.

Ранее выяснилось, сделает ли Байден опасный шаг и передаст ядерное оружие Киеву.