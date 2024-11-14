«Семейная ипотека» возвращается: когда лучше всего купить новую квартиру в кредит

Российские банки в ближайшее время вновь возобновят сделки по программе «Семейная ипотека» после заморозки из-за исчерпанного лимита. Это самое лучшее время для приобретения жилья в ипотеку, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, на льготные программы ипотеки из резервного фонда страны выделено дополнительно 447 млрд рублей. На реализацию непосредственно «Семейной» было направлено 140 млрд рублей. Решение было принято на фоне стремительного роста ключевой ставки ЦБ РФ. Банк ВТБ уже возобновил кредитование с 13 ноября, Сбер начнет выдавать ипотеку с 15 ноября, оформить жилье в кредит уже сейчас можно в банках Уралсиб, Банк Санкт-Петербург и Абсолют Банк.

«Безусловно, это будет способствовать поддержанию спроса на первичном рынке жилой недвижимости, поскольку большая часть сделок на рынке новостроя формируется с использованием именно льготных программ кредитования. Высокие требования к величине стартового капитала не только отсекут «проблемных» заемщиков, тем самым снижая процент закредитованности населения, но и позволят «растянуть» выделенные банкам лимиты как минимум до конца 2024 года», — отметила экономист.

Те, кто планирует воспользоваться программой «Семейной ипотеки», могут уже сейчас выходить на сделки, подчеркнула Проданова.

«Если решение принято, то откладывать его реализацию не стоит. Как говорят: «лучше журавль в руке, чем синица в небе». Вместе с тем, по заверению Главы Минфина Антона Силуанова, проблем с финансовым обеспечением льготных программ кредитования в 2025 году не будет», — заключила она.

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