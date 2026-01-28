Банки исчезли с экранов телефонов: почему отключение маркировки звонков играет на руку мошенникам

Отключение маркировок для банков при входящих звонках упростит жизнь мошенникам. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее СМИ сообщали, что с 27 января российские пользователи мобильной связи перестали видеть на экранах телефонов обозначения «банк» и названия крупных кредитных организаций при входящих вызовах. Отключение сервиса идентификации звонков провели операторы «большой четверки». Причина в том, что банки до сих пор не оформили с ними договоры на предоставление этой обязательной услуги. Эксперт Бастрыкина напомнила, что маркировка названий организаций для входящих звонков — хороший способ обезопасить пользователей смартфонов и клиентов банков от контактов с мошенниками.

«Многие владельцы телефонных номеров используют сейчас мобильную связь в основном для обмена сообщениями и звонков ограниченному кругу знакомых, при этом на входящие звонки с неизвестных номеров они просто перестали отвечать для своей же безопасности. Когда появилась маркировка звонков, в том числе с указанием названий банков, то сразу же организациям стало значительно проще связаться со своими клиентами», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что в маркировке входящих звонков заинтересованы пользователи, поскольку у них появляется безопасная возможность услышать полезную информацию, ничего не опасаясь.

«Отключение этой услуги из-за отсутствия оплаты со стороны банка — это решение мобильных операторов, которые сочли его экономически обоснованным. Возвращаться к звонкам без пометок — не лучший сценарий, который значительно упростит жизнь мошенникам. Также из этой маркировки можно извлечь и дополнительную пользу, используя ее в конкурентной борьбе в качестве преимущества и дополнительного удобства для своих клиентов», — заключила Бастрыкина.

Ранее стало известно, почему нельзя открывать WhatsApp* через VPN.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ