Банки перестанут давать деньги сразу: как период охлаждения по кредитам повлияет на жизнь россиян

В России с 1 сентября начнет действовать система периода охлаждения по кредитам, сообщил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. Как это повлияет на закредитованность населения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Предполагается, что кредиты в размере от 50 до 200 тыс. рублей банк сможет выдать только через четыре часа, а в случае, если сумма больше 200 тыс. рублей, то выдача денег возможна лишь спустя 48 часов. По словам Продановой, такое решение принято вполне обосновано, ведь не менее 50% россиян хоть раз в жизни совершали импульсивные покупки, при этом не менее трети из них с использованием земных или кредитных средств.

«Кроме того, активизация мошенников на рынке также способствует отчасти совершению неоправданных расходов. Введение ограничительного периода на получение кредитных средств позволит более ответственно подойти к решению, связанному со взятием на себя дополнительных финансовых обязательств, "охладит" сиюминутное желание стать обладателем той или иной вещи "здесь и сейчас"», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также эксперт подчеркнула, что более трети покупателей с большей вероятностью просто передумают совершать покупку с использованием кредитных средств, если их получение будет отложенным по времени.

«Стоит отметить, что данное ужесточение принимается на фоне снижения ключевой ставки. И хотя ее величина сегодня еще поддерживает проценты по кредитам на достаточно высоком уровне, такая ситуация может в корне изменится при ее дальнейшем снижении. Данная инициатива будет в определенной степени сдерживать рост закредитованности населения», — продолжила Проданова.

Инициатива направлена еще и на то, чтобы наиболее доверчивые россияне не становились жертвами мошенников.

«Задержка в осуществлении платежа — это дополнительное время "жертве" одуматься и отказаться от опрометчивого шага. Ранее именно таких ограничений не было», — заключила экономист.

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