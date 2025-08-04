Дополнительные 10 тыс. рублей: семьи Подмосковья могут получить выплаты на подготовку ребенка к школе — как это сделать

Подготовка к школе — ощутимая статья расходов для многих семей. Собрать ребенка в школу может стоить от 20 до 30 тысяч рублей. Однако государство оказывает поддержку определенным категориям граждан. Подробная информация о том, кто имеет право на выплаты к 1 сентября, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Повторят ли выплату в 10 тыс. рублей

Вопрос о единовременной финансовой помощи семьям к началу учебного года в 2025 году пока остается открытым. Несмотря на предложения депутатов сделать эту меру поддержки регулярной, на федеральном уровне подобные компенсации пока не утверждены. Тем не менее, некоторые регионы планируют собственные программы помощи семьям перед 1 сентября в 2025 году.

Например, в Московской области родители могут получить 3 тыс. рублей на каждого ребенка-школьника в многодетной семье, и 10 тыс. рублей — на каждого школьника из малообеспеченной многодетной семьи. Данная поддержка оказывается многодетным семьям ежегодно в виде единовременной выплаты.

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Другие виды помощи

Помимо региональных выплат ко Дню знаний, существуют федеральные программы поддержки семей, в которых есть дети школьного возраста. Например, материнский капитал можно использовать для оплаты обучения ребенка или получать ежемесячные выплаты, если у семьи низкий доход. Также предусмотрены ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет.

Сумма универсального пособия, выплачиваемого на детей в возрасте до 17 лет, определяется исходя из финансового положения семьи и может равняться 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Начальный размер — 50% от указанной величины. Увеличенный размер в 75% назначается в тех случаях, когда даже с учетом базовой выплаты среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума. Максимальная сумма, составляющая 100% прожиточного минимума, полагается, если и при увеличенном размере пособия доход на одного члена семьи не достигает установленного минимума.

Граждане с небольшим доходом могут заключить с государством социальный контракт и получить средства для улучшения своего материального положения, в том числе на подготовку детей к школе.

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Как получить выплаты

Для оформления выплат к началу учебного года обычно необходим стандартный пакет документов. В него входят: заявление на предоставление выплаты, документ, удостоверяющий личность родителя (или законного представителя), свидетельство о рождении ребенка, на которого оформляется выплата, документ, подтверждающий статус многодетной семьи (при наличии), справка, подтверждающая статус малоимущей семьи (если применимо), справка о регистрации ребенка по месту жительства, справка из школы, подтверждающая факт обучения ребенка, а также другие документы, подтверждающие право на льготы (например, справка об инвалидности).

Порядок оформления выплат может отличаться в разных регионах. В некоторых случаях необходимо личное посещение органов социальной защиты населения или МФЦ, в других достаточно подать электронное заявление через региональный портал государственных услуг.

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