Стихийный шопинг: москвичи тратят на покупки ночью вдвое больше, чем днем

Средний чек ночью в два раза превышает стоимость корзины, которую жители Москвы оформляют днем. В среднем по ночам москвичи тратят 4,2 тыс. рублей, днем — 2,3-2,6 тыс. рублей. Кроме того, в столице один из самых высоких ночных средних чеков по стране, отметили аналитики.

На ночной шопинг москвичей (33%) побуждает желание порадовать себя после тяжелого рабочего дня. У 29% респондентов просто не хватает времени на покупки днем, а еще 24% легче принять взвешенное решение ночью.

Вечерний пик заказов приходится на 19:00. Косметику москвичи чаще заказывают с 11:00 до 16:00, а вот ночью лидируют покупки электроники. С 00:00 до 04:00 в лидеры выходят автотовары и стройматериалы, утром наиболее активны семьи — с 07:00 до 10:00 москвичи закупают одежду, детские вещи и товары для дома. Днем жители столицы предпочитают купить что-то для себя: гаджеты и книги, вечером (с 17:00 до 20:00) лидируют одежда, товары для дома и хобби.

Ранее стало известно, что в России введут автоматическое распознавание наличия полиса ОСАГО с помощью камер.