Баранина в тренде: названы самые популярные виды готового шашлыка у москвичей

Любимым шашлыком жителей столицы все еще остается куриный, однако вырос спрос и на баранину. В топ любимых соусов вошли чили, соевый и сырный. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Х5 Клуба», которые оказались в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За последние годы продажи готового шашлыка из баранины выросли на 189%, а говядины — на 118%. За первое полугодие 2025 года в России было продано 1 млн упаковок готового шашлыка, наибольшее количество продаж зафиксировано в Москве (140 тыс.), Санкт-Петербурге (94 тыс.) и в Нижегородской области (41 тыс.).

Лидер готовых маринадов для мяса у россиян — горчичный, далее идут барбекю, сливочно-чесночный и маринад с соевым соусом. В первой половине 2025 года наибольшие продажи готовых маринадов зафиксированы в Москве (44 тыс.), Санкт-Петербурге (21 тыс.) и Самарской области (5 тыс.).

Самым любимым все еще остается шашлык из курицы. За 2025 год в России продано уже 948 тыс. упаковок. Шашлык из свинины остается на втором месте — за этот год продано 71 тыс. упаковок. Шашлыка из баранины и говядины было продано по 52 тыс. пачек. Кроме того, 2025-й год стал обошел 2023-й и 2024-й по количеству проданного шашлыка в майские праздники — было продано 16,6 млн упаковок (14,4 млн в 2024 году и 13 млн в 2023 году). Также в 2025 году на 127% вырос спрос на купаты, на 110% — на сардельки, 103% — на сосиски, а на чевапчичи, наоборот, упал на 108%.

Ранее стало известно, что авиабилеты в России подорожают с осени 2025 года.