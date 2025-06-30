Рост неизбежен: авиабилеты в России подорожают с осени 2025 года — как сильно

В России с осени 2025 года авиаперевозчики могут начать выплачивать инфраструктурный сбор. Это вызовет рост стоимости авиабилетов, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Любые дополнительные финансовые обязательства компаний, по словам эксперта, неизбежно отразятся на конечной стоимости билетов для пассажиров.

«Таким образом, в цену авиабилета будет включена доля затрат, связанных с обновлением аэропортовой инфраструктуры. Следует отметить, что в настоящее время в России функционирует 225 аэропортов. К 2030 году их число планируется увеличить их число до 242 единиц. При этом более половины отечественных авиаузлов нуждаются в реконструкции, капитальном ремонте или новом строительстве», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для реализации столь масштабных задач, продолжила она, в рамках федеральной программы «Развитие опорной сети аэродромов» до 2030 года намечена модернизация инфраструктуры не менее чем в 75 аэропортах и выделено порядка 250 млрд рублей. Активно привлекаются инвестиции и частного сектора.

«Предварительные оценки показывают, что средняя тарифная нагрузка на одного пассажира при соответствующем государственном софинансировании может составить около 150 рублей. На первый взгляд эта сумма кажется незначительной. Тем не менее увеличение стоимости авиабилетов представляется неизбежным, учитывая непрерывный рост расходов авиакомпаний на поддержание авиапарка», — заключила экономист.

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