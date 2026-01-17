Бастрыкин лично поручил проверить ситуацию в аварийном доме в Туле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с многоквартирным домом на улице Ползунова в Туле. Глава СК поручил провести процессуальную проверку после массовых жалоб жильцов на системные нарушения их прав.

Поводом для вмешательства федерального ведомства стали публикации в сети, где жители дома 1971 года постройки сообщали об отсутствии системы водоотведения и неочищаемой от снега кровле. Из-за этого квартиры регулярно затапливает, в помещениях образовалась сырость и опасная для здоровья плесень.

Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции с требованием к управляющей организации устранить проблемы и провести капитальный ремонт перекрытий, однако их обращения оставались безрезультатными.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Тульской области Владимиру Усову незамедлительно провести проверку и доложить о промежуточных результатах, а также о решениях, которые будут приняты по ее итогам. Ход исполнения поручения поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета.

