Бастрыкин лично поручил проверить ситуацию в аварийном доме в Туле

Бастрыкин поручил проверить ситуацию в затопленном доме на Ползунова в Туле
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с многоквартирным домом на улице Ползунова в Туле. Глава СК поручил провести процессуальную проверку после массовых жалоб жильцов на системные нарушения их прав.
Поводом для вмешательства федерального ведомства стали публикации в сети, где жители дома 1971 года постройки сообщали об отсутствии системы водоотведения и неочищаемой от снега кровле. Из-за этого квартиры регулярно затапливает, в помещениях образовалась сырость и опасная для здоровья плесень.
Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции с требованием к управляющей организации устранить проблемы и провести капитальный ремонт перекрытий, однако их обращения оставались безрезультатными.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Тульской области Владимиру Усову незамедлительно провести проверку и доложить о промежуточных результатах, а также о решениях, которые будут приняты по ее итогам. Ход исполнения поручения поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета.
