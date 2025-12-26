Канализационные стоки хлынули на проезжую часть Петропавловска-Камчатского, образовав «водопад»

В Петропавловске-Камчатском произошла масштабная коммунальная авария, приведшая к затоплению улиц сточными водами. Как сообщают Telegram-каналы, прорыв канализационных труб произошел в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный».

В результате аварии смрадные канализационные воды разлились по автомобильным дорогам и пешеходным тротуарам, создав серьезные неудобства для жителей и нарушив транспортное движение. Очевидцы засняли на видео, как из прорванного коллектора с высоты обрушивается настоящий фекальный водопад, покрывая проезжую часть.

По информации источника, для ликвидации последствий серьезной аварии и ремонта поврежденных труб коммунальные службы выделили всего двух сотрудников, что вызывает вопросы об адекватности реагирования на чрезвычайную ситуацию. Власти города пока не прокомментировали масштабы аварии и сроки восстановления канализационной системы. Инцидент создает не только транспортные проблемы, но и серьезную санитарно-эпидемиологическую угрозу для жителей прилегающих районов.

Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов Владивостока с потолка хлынула вода.