Четвертый раунд переговоров под вопросом: как атака ВСУ дронами по Сочи и Адлеру изменила ситуацию для Украины

Ночью 24 июля Сочи и Адлер подверглись интенсивной атаке со стороны украинских беспилотников. Один из дронов попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». Обстрел произошел вскоре после завершения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Как действия киевского режима могут сказаться на достижении мира в дальнейшем — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Погибли люди

По информации Минобороны, с 20:40 23 июля до 01:40 24 июля системы ПВО сбили и перехватили 39 украинских БПЛА. Большая часть из них — 21 — была уничтожена над акваторией Черного моря.

«Одиннадцать — над акваторией Азовского моря, семь — над территорией Краснодарского края», — уточнили в министерстве.

Жители разных районов Сочи сообщали о громких взрывах — по их словам, за ночь прогремело до 20 хлопков. Звуки слышали в районах Мамайка, Хоста, Дагомыс, Веселое, Адлер и «Сириус». Очевидцы рассказали, что около часа ночи над городом активно работали системы противовоздушной обороны. Однако падение обломков беспилотников привело к трагическим последствиям — погибли две женщины.

«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

К месту инцидента оперативно прибыли спасатели и экстренные службы.

На той же улице, в районе гаражного кооператива, вспыхнул пожар из-за обломков дрона. Огонь охватил четыре гаража на площади около 200 кв. м. По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание ликвидировали к 02:51. Пострадавших в этом эпизоде нет.

Фото: [ t.me/officialsochi ]

Атака на «Сириус»

Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил в своем телеграм-канале о работе ПВО около часа ночи. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности и держаться подальше от окон. В 01:51 Плишкин подтвердил попадание по нефтебазе на Таврической улице.

«Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал он.

Территория «Сириус» была образована в 2020 году на базе олимпийских объектов в Имеретинской низменности. Она стала первой в России федеральной территорией с особым публично-правовым статусом и не подчиняется региональным властям. Окончательный сигнал об отбое тревоги Плишкин дал в 03:10.

«Работают коммунальные и специальные службы. В ближайшие часы до окончательной ликвидации последствий атаки прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома», — отметил он.

Он также призвал граждан не публиковать в интернете фото и видео атак, работы ПВО и служб, чтобы избежать утечки информации, которую может использовать противник. По словам Вениамина Кондратьева, в результате удара по территории «Сириуса» пострадали 11 человек.

«Четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь», — уточнил губернатор.

Фото: [ медиасток.рф ]

Прервет ли Москва переговоры с Киевом?

Переговорный процесс между Украиной и РФ продолжится, несмотря на атаки ВСУ. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

«Переговоры возможны при любых условиях, если стороны видят в них какой-то смысл. Но надо просто понимать, что стороны на переговорах — это враги, причем враги во многом непримиримые и по многим параметрам не имеющие соприкосновений, чья позиция различается на 180 градусов. Атаки на Сочи и Адлер носят совершенно террористический характер, не имеющий с военной точки зрения никакого смысла. И ставят своей целью исключительно запугивание мирного населения», — пояснил эксперт.

Как отметил политолог, украинцы пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ своими действиями, однако получают полноценный ответ.

«Наши ответы бывают весьма серьезными, но затрагивают исключительно военные объекты. Если каким-то образом и становятся жертвами мирные люди, то у нас ни в коем случае это не является целью. В этом наше принципиальное отличие от ВСУ, у которых мирные люди — сознательная цель», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп угрожает новыми ударами по Ирану.