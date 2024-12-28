Берем отпуск выгодно: стало известно, как продлить отдых в 2025 году

Россияне могут продлить свой отдых на праздниках, просто взяв отпуск в нужное время. Наталья Антропова, HR-бизнес-партнер компании «Сибирский Банный Чан», рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие дни 2025 года стоит сделать отпускными, чтобы отдых на длинных выходных стал еще дольше.

По ее словам, больше всего дней отпуска можно получить, совместив их с январскими или майскими праздниками. С 29 декабря по 8 января россияне будут отдыхать, после выйдут на работу на два дня и вновь отправятся на выходные. Хорошим решением будет взять отпуск на 9 и 10 января, тогда получится полноценных двухнедельный отдых.

«Если взять отпуск с 5 по 7 мая, то получится целых 11 дней отдыха, включая праздничные выходные и выходные в конце недели. При этом за январь и май вы потратите всего пять дней отпуска в общей сложности», — отметила Антропова.

Маленький отдых можно устроить себе в июне, при этом не придется тратить большое количество отпускных дней. В честь Дня России выходными объявлены дни с 12 по 15 июня, если взять отпуск с 9 по 11 июня, можно будет отдохнуть девять дней (с 7 по 15 июня), подчеркнула эксперт.

Оптимальными для планирования отпуска с точки зрения финансов Антропова назвала апрель, сентябрь и октябрь, так как стоимость одного рабочего дня в эти месяцы меньше, чем в праздничные.

«Примечательно, что в месяцах с большим количеством рабочих дней сумма отпускных может оказаться выше стоимости одного рабочего дня. Однако это правило применимо лишь в том случае, если за 12 месяцев до отпуска вы получали премии или иные дополнительные выплаты, а также не имели длительных больничных», — заключила она.

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