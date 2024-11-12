Беременность с осложнениями и стрессом: стал известен пол будущего ребенка Меган Фокс

Известная актриса Меган Фокс удивила поклонников снимками, которыми объявила о своей беременности. В начале этого года женщина потеряла ребенка от своего возлюбленного Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly), но уже сейчас опубликовала фотографии с подписью: «Добро пожаловать обратно».

Тем, кто следит за жизнью пары и развитием их отношений, также известно, что год для Меган и Колсона был по-настоящему тяжелым: от планирования свадьбы и расставания до воссоединения не без помощи психологов. Как будет протекать беременность актрисы на этот раз и сулит ли ребенок долгожданное заключение брака между Фокс и Бэйкером, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

Она отметила, что беременность стала кульминацией отношений пары. Карты предвещают будущим родителям достаточно разнообразные события.

«Вероятно, у Меган есть скрытые страхи, так как сложно забыть о тяжелом прошлом. Им необходимо усердно работать над отношениями и, в частности, партнеру важно сопереживать ей в этом процессе. Но обоим также нужно переосмыслить все, что происходит», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам таролога, беременность может стать мостом между прошлым и будущим пары. Это позволит заново открыть себя друг другу и построить крепкий союз, основанный на честности и понимании. Если они объединят усилия — создадут гармонию.

«Она безумно хочет этого ребенка. Очень его любит уже в утробе и считает буквально каждую секунду до момента встречи. Это очень долгожданный ребенок. Можно сказать, это ее мечта», — добавила Алексеева.

Вероятно, что Меган столкнется с некоторыми осложнениями и стрессами во время беременности. Важно заботиться о себе и сохраниться стабильность, подчеркнула эксперт.

«Беременность будет протекать со сложностями, но ребенок родится здоровый. И, скорее всего, это будет мальчик, потому что выпадает много мужских карт, очень много мужских энергий. В конечном итоге, этот путь, хоть и тернистый, сулит рождение не только нового члена семьи, но и новых возможностей для родителей», — заключила таролог.

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