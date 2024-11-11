Есть и другие зависимости: дочь Башарова ушла от «бухого бати» — что еще скрывает знаменитый телеведущий
Фото: [Кадр из сериала «Пианистка-2». Режиссер С. Борчуков. 2023 год]
В последние дни внимание общественности привлечено к личности Марата Башарова, так как его 20-летняя дочь решилась на смелый шаг — она раскрыла некоторые семейные тайны. Девушка заявила СМИ, что ушла от «бухого бати» в снегопад. Разрыв с пьяным отцом вызвал бурю эмоций, но это лишь верхушка айсберга. Что на самом деле происходит с бессменным ведущим шоу «Битва Экстрасенсов» и какие еще пороки он скрывает, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).
Она уверена, что у Башарова имеются неразрешенные конфликты традиций и семейных ценностей.
«Это стальные правила, которые не всегда действуют во благо. У него очень много также внутренних противоречий и конфликтов. Необходимо разобраться в собственных мыслях и действиях. Вероятно, идет борьба между страстью и рациональностью», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Марат Башаров, продолжила она, несомненно, скрывает больше, чем мы можем себе представить.
«Конечно, есть и другие зависимости, кроме алкогольной. Я думаю, это какой-то азарт, игромания. Может быть, карты, какие-то ставки. Кроме того, карты показывают, что он, возможно, скрывает какое-то серьезное заболевание и уже как будто бы морально готов покинуть этот мир. Но мы этого пока не узнаем», — добавила Алексеева.
Мужчину ждут испытания и трансформации, которые, по словам таролога, могут привести к обновлению.
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