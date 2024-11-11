Есть и другие зависимости: дочь Башарова ушла от «бухого бати» — что еще скрывает знаменитый телеведущий

«Конечно, есть и другие зависимости, кроме алкогольной. Я думаю, это какой-то азарт, игромания. Может быть, карты, какие-то ставки. Кроме того, карты показывают, что он, возможно, скрывает какое-то серьезное заболевание и уже как будто бы морально готов покинуть этот мир. Но мы этого пока не узнаем», — добавила Алексеева.