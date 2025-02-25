Беременным и диабетикам: врач раскрыла главную пользу фисташек

Орехи — это кладезь полезных веществ, витаминов и макроэлементов. Особенной популярностью пользуются фисташки. Они отличаются не только высокой стоимостью, но и особенностями влияния на здоровье. Подробнее об этом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

По ее словам, фисташки содержат биоактивные, энергетически насыщенные вещества, которые обеспечивают и поддерживают здоровье человека.

«В них содержится много витаминов группы B, которые сохраняют упругость и эластичность кожи, поддерживают активность организма, активизируют умственную деятельность, восстанавливают силы после тяжелой болезни и нормализуют уровень сахара в крови», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также фисташки полезно кушать беременным, продолжила врач, так как они богаты фолиевой кислотой.

«Фисташки помогают укреплять иммунитет и предупреждают развитие пороков у плода. Также они замедляют старение, делая кожу более гладкой и эластичной. Важно отметить, что в фисташках достаточно много клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника и способствует очищению организма от токсинов», — добавила Шмелева.

Кроме того, в состав этих орехов входит лютеин —вещество, повышающее остроту зрения.

«Они полезны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями сердца, так как они умеренно снижают частоту сердечных сокращений при тахикардии. А еще — нормализуют сон и избавляют от нервозности. Полезно употреблять для поддержания остроты зрения и людям с сахарным диабетом», — продолжила врач.

Эти полезные орехи содержат много белка, антиоксидантов и мало калорий. Таким образом они помогают в снижении веса, снижают холестерин, давление и восстанавливают кишечную микрофлору.

«Их противопоказано употреблять людям, у которых есть аллергическая пищевая непереносимость, и тем, кто в целом подвержен аллергии. Таким людям стоит употреблять фисташки с осторожностью», — заключила Шмелева.

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