Бешенство входит в дом: опасный вирус обнаружен прямо в квартире жилого дома в Самарской области

Власти Самарской области ввели карантин по бешенству одновременно на территории трех населенных пунктов в разных районах региона. Соответствующие приказы опубликовало региональное правительство, что указывает на обострение эпизоотической ситуации. В зону ограничений попали села в Кошкинском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах.

Особую тревогу у специалистов вызвал случай в Кошкинском районе. Очаг смертельно опасного вируса был выявлен непосредственно в квартире жилого дома на улице Молодежной в селе Нижняя Быковка. Вокруг этой точки установлена карантинная зона радиусом три километра. Согласно постановлению, ограничительные меры будут действовать не менее 60 дней с момента убоя последнего зараженного животного.

Еще два очага обнаружены в сельской местности. В селе Новые Ключи Кинель-Черкасского района возбудитель бешенства найден на частном земельном участке, вокруг которого установлена двухкилометровая закрытая зона. В Хворостянском районе вирус зафиксирован в подсобном хозяйстве на улице Советской в селе Новокуровка, что также повлекло установление трехкилометровой карантинной территории.

На всех закрытых территориях, как минимум на два месяца, введен строгий запрет на вывоз и ввоз сельскохозяйственных животных, проведение выставок, торговлю скотом и выпас. Также ограничено свободное перемещение людей, за исключением сотрудников ветеринарной службы, выполняющих противоэпизоотические мероприятия.

