Разгадка «черного грибка»: как дефицит обычного белка крови привел к смертельной эпидемии в Индии

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на одну из самых загадочных медицинских трагедий пандемии COVID-19: массовую вспышку смертельной грибковой инфекции в Индии. Речь идет о мукормикозе, или «черном грибке», заболевании с летальностью до 50%, которое приняло характер эпидемии вслед за второй волной коронавируса в 2021 году.

Международная группа ученых под руководством Георгиоса Хамилоса из Университета Крита обнаружила, что решающим фактором риска является низкий уровень альбумина — основного белка крови. Это открытие объясняет, почему мукормикоз был так распространен среди пациентов с диабетом или недоеданием, и предлагает потенциальные пути для профилактики и лечения.

Мукормикоз вызывают распространенные в окружающей среде плесневые грибы-мукормицеты. Их споры обычно не опасны для здорового человека, однако при ослаблении иммунитета они способны вызывать стремительно развивающуюся инфекцию.

Ранее основной причиной вспышки считалось массовое применение иммуносупрессивных кортикостероидов для лечения тяжелых форм COVID-19. Однако новое исследование дает более глубокое объяснение. Ученые подтвердили давнее наблюдение: сыворотка крови здоровых людей подавляет рост мукормицетов, а сыворотка больных — нет. Ключевым ингибирующим агентом оказался альбумин. Эксперименты показали, что удаление альбумина из здоровой крови резко стимулировало рост грибка, а введение альбумина генетически модифицированным мышам, лишенным этого белка, значительно повышало их устойчивость к инфекции.

Профессор Дэвид Деннинг из Манчестерского университета объяснил, что она не только помогает понять связь между COVID-19 и мукормикозом, но и открывает возможности для выявления пациентов группы риска по простому биохимическому анализу и разработки новых терапевтических стратегий.

