Бесплатные монеты в Musk Empire: загадка, ребус и комбо на 7 октября

В популярном бизнес-симуляторе Musk Empire, который появился этим летом, можно бесплатно получить игровые монеты, разгадав загадку и ребус, а также сделав правильные инвестиции. Актуальные данные для игрового интерактива, коды и комбо в инвестициях — в материале «Подмосковье сегодня».

Ответ на загадку дня 7 октября, за которую можно получить монеты, — «Burn», а на ребус — «Pool». Также можно заработать, собрав Маск-комбо в инвестициях. Для прокачки необходимо перейти в раздел «Город» и выбрать «Фондовая биржа». Актуальная комбинация на сегодня:

Фото: [ Кадр из игры X Empire ]

Еще один способ получить монеты — указать верный код из видео на YouTube. Номер эпизода можно узнать в самом видео или в игре — он указан в конце названия. Актуальные коды: «Episode 58 — 88658», «Episode 59 — 01959», «Episode 60 — 88960».

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