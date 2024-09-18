«Полной блокировки iPhone не произойдет»: эксперт Бастрыкина о новой версии IOS

В новой версии IOS компания Apple сможет блокировать телефоны, которые состоят не из оригинальных деталей. Как это будет работать и действительно ли телефон, который был на ремонте, уже не спасти, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, в айфонах, которые недавно обновили операционную систему до IOS 18, появилась функция выявления происхождения деталей, установленных в телефон в процессе ремонта. Этот сервис называется Activation Lock.

«Она привязывает Apple ID к таким деталям, как дисплей или аккумулятор, через серийные номера. При попытке установить деталь с украденного iPhone система запросит пароль. Если его не ввести, то конфигурировать систему не получится. При этом полной блокировки телефона также не произойдет», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В целом, Apple уже давно ведет учет деталей, а с новым обновлением ремонтировать телефоны будет даже проще: если у детали нормальная история происхождения, то ее можно будет использовать, продолжила Бастрыкина.

«При этом использование деталей с украденных айфонов потеряет смысл. Именно этого и добиваются правоохранители совместно с разработчиками — снизить количество краж айфонов с последующей перепродажей на детали», — заключила она.

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