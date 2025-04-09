«Бессознательный выбор»: что значит союз Камилы Валиевой с мужчиной сильно ее старше

Фигуристку Камилу Валиеву и защитника ЦСКА Никиту Нестерова подозревают в отношениях. Несмотря на то, что пара официально не подтвердила союз, на одном из последних матчей 18-летняя спортсменка была замечена в куртке Нестерова с его фамилией на спине. Стоит отметить, что хоккеист на 13 лет старше Валиевой. Может ли пара столкнуться с проблемами в отношениях из-за разницы в возрасте, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что не видит никакой патологии в разнице между мужчиной и женщиной в 13 лет, а в ситуации с Камилой Валиевой — это естественно и нормально.

«Дело в том, что такие профессиональные спортсмены — они привыкли жить рядом с авторитетом. И этот авторитет — тренер, который, скорее всего, в общем-то ведет спортсмена по жизни. А спортсмен привык жить в определенных рамках, которые ему задаются этим авторитетом. Более того, он еще и достигает чего-то, как Камила Валиева», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Никита Нестеров, продолжила она, может обладать в ее глазах авторитетом возраста, и совершенно естественно, что он, возможно, был выбран бессознательно по этому параметру.

«Кроме того, он тоже успешный человек, успешный спортсмен. Такому человеку, как он, тоже будет более понятна девушка из спорта, потому что спортсмены — это люди особенные, они с высочайшей внутренней дисциплиной, умением в этой жизни встраиваться в спортивный сценарий, в котором нужно уметь преодолевать и подчиняться тренеру. Они друг другу понятны», — подчеркнула эксперт.

Если эти отношения прервутся и в жизни фигуристки появится мужчина не из спорта, тогда могут начаться большие проблемы.

«Представьте, что с юного возраста, чтобы достигнуть каких-то высот в спорте, человек должен быть в определенном очень жестком сценарии, в котором и была Валиева. Более того, внутри этого сценария она и выбирает себе партнера с таким же сценарием. И если, например, в ее жизни появится мужчина, далекий от спорта, то здесь крайне сложно будет построить отношения, потому что это будет просто взлом ее матрицы», — отметила Абравитова.

В данном случае начнутся психологические проблемы в отношениях, потому что это будет история разных галактик, которые соприкоснулись, столкнулись и перемешались, продолжила психолог.

«И вот там адаптироваться уже будет крайне тяжело, поэтому Никита Нестеров — это гармоничный для нее выбор, экологичный и понятный. Потому что мужчины вне спорта, так же, как и женщины вне спорта, это люди совершенно иного мировоззрения. Из практики могу сказать, что такие пары очень неустойчивы, их миры настолько разные, что эти союзы не могут закрепиться надолго. Это скорее какая-то вспышка, и потом все разваливается», — заключила психолог.

Ранее эксперт назвала главные причины роста интереса к мистике в России.