Без американского следа никуда: где кроются причины конфликта между Камбоджей и Таиландом

На границе между Камбоджей и Таиландом вспыхнул острый вооруженный конфликт. Поводом для современной эскалации стало обострение давнего территориального спора, к которому добавились экономические и политические противоречия. О вооруженных столкновениях и древней истории конфликта, к которому причастны США, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гимн в храме положил начало войне

Первый инцидент произошел 13 февраля на территории храма Та Моан Тон, расположенного в спорной зоне. Камбоджийские военнослужащие исполнили национальный гимн своей страны в присутствии туристов, что вызвало протест со стороны Таиланда. Бангкок расценил это как провокацию, поскольку считает храм частью своей территории. Уже 17 февраля тайские власти направили официальное предупреждение Пномпеню, потребовав соблюдения установленного порядка поведения на спорных объектах.

28 мая на территории известного «Изумрудного треугольника» произошла перестрелка, в результате которой погиб камбоджийский солдат. Обе стороны обвинили друг друга в провокации. Камбоджа заявила о нарушении границы, в то время как Таиланд утверждает, что отвечал на огонь.

По данным Siam Inter News, в июне Камбоджа ввела санкции против Таиланда, приостановив импорт топлива, фруктов и электроэнергии, а также запретив трансляцию тайских фильмов. В ответ Бангкок закрыл ряд пограничных пунктов, в том числе туристические объекты, и усилил военное присутствие в районе храма Преах Вихеар.

15 июня в сеть попала запись телефонного разговора между премьер-министром Таиланда Паэтонгтран Шинаватрой и бывшим камбоджийским премьером Хун Сеном. Утечка вызвала политический кризис в Таиланде — Шинаватра была отстранена от должности Конституционным судом.

С 16 по 23 июля произошла серия взрывов мин, в результате которых пострадали несколько тайских солдат. После этого Таиланд закрыл все оставшиеся пограничные переходы. Наконец, 24 июля начались полномасштабные боевые действия: авиаудары, артиллерия, ракетные обстрелы. По данным Omni, в ходе обстрелов погибли как минимум 16 человек, большинство из них — гражданские тайцы. Более 100 тыс. человек были эвакуированы с обеих сторон.

Причины конфликта

Конфликтная ситуация между Таиландом и Камбоджем продолжается уже сотни лет. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

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«Территория, где находятся Таиланд и Камбоджа, делилась и переделывалась много раз. То одна страна становилась сильнее и захватывала всю эту территорию, то другая. И так длилось столетиями», — пояснил эксперт.

И одной из проблем является демаркация границ. Несмотря на то, что установленные границы приняты государствами, однако проживающие в странах народы с этим не согласны, отметил политолог.

«Люди должны признать, что это действительно граница, на которой живем мы, а с той стороны живут они. В юго-восточной Азии многие люди так границу не воспринимают, потому что эти земли когда-то были у них. С той стороны границы могут жить родственные им племена», — заявил Светов.

Камнем преткновения между странами также является и духовная составляющая, поскольку сейчас конфликт завязан на храме Преах Вихеар, пояснил эксперт.

«Одна из таких болевых точек — кхмерский храм на таиландской земле. И вокруг этого все и крутится», — сказал он.

Кроме того, в этой ситуации не обошлось и без американского следа: как считает политолог, Вьетнамская война также имела влияние на конфликт Таиланда и Камбоджи.

«В этой войне пострадавшим был не только Вьетнам от внешней агрессии, но и Лаос с Камбоджей. С Камбоджей американцы очень жестоко обходились. Ее поливали дефолиантами и бомбили. На территории Камбоджи, как говорит ее правительство, находится несколько миллионов мин, и люди гибнут, взрываясь на этих минах, это не забыто. А Таиланд был с США, они помогали американцам в этой войне», — пояснил эксперт.

Исторический контекст

Конфликт между Камбоджей и Таиландом имеет длительную историю. После колониального раздела территории в XIX веке и решения Международного суда 1962 года, обе страны периодически спорили о границах. Особо остро вопрос стоял в 2008–2011 годах, когда также имели место вооруженные столкновения в районе Преах Вихеар. Несмотря на решение суда в 2013 году, которое подтвердило суверенитет Камбоджи над храмом, спор по прилегающим землям так и не был окончательно урегулирован.

Конфликт будет тлеть

Решение конфликта, отметил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», возможно, однако он может и продолжиться.

«Этот конфликт может как немедленно прекратиться, так тлеть и тлеть, потом остановиться, потом снова вспыхнуть», — считает эксперт.

Как заключил Светов, конфликт Камбоджи с Таиландом похож на ситуацию между Пакистаном и Индией, где стороны также враждуют на протяжении столетия из-за территориальных споров.

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