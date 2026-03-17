Без кухни и плиты: Мясников объяснил, почему американцы и французы не готовят дома

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился любопытным наблюдением о культурных различиях, которое когда-то вызывало у него искреннее недоумение и смех. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, раньше его сильно удивляла манера жителей США и Франции питаться вне дома. Многие иностранцы, как обратил внимание телеведущий, вообще не имеют полноценной кухни в привычном для россиян понимании — в их жилом пространстве зачастую находится лишь небольшая плита. Именно поэтому, объяснил врач, они предпочитают не готовить самостоятельно, а ходить в кафе, рестораны и другие заведения общепита.

Мясников вспомнил, как с иронией воспринимал фразу знакомых иностранцев «я аут» (от английского out — «вне дома»), когда те сообщали, что собираются поесть не дома.

«Думал: „Чего ты аут? Куда ты аут?“» — поделился телеведущий своим давним удивлением.

Однако со временем, констатировал доктор, эта практика перестала быть чем-то чуждым и для России. То, что раньше вызывало улыбку, постепенно стало привычной реальностью и для наших соотечественников.

