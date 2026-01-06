Без виз, стресса и языкового барьера: как Казахстан переманивает туристов у дальнего зарубежья

Казахстан стремительно превращается в одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха среди россиян. Анализ отзывов путешественников, проведенный редакцией Турпрома, показал, что страну выбирают не только из-за бюджетности и отсутствия языкового барьера, но и из-за непредвзятого отношения, отсутствия «туристического» прессинга и сочетания привычной комфортной инфраструктуры с новыми культурными впечатлениями. Для многих россиян поездка в Казахстан становится открытием «дома, но в другой реальности», пишет Турпром.

Алма-Ата: культурная столица у подножия гор Крупнейший город страны привлекает гармоничным сочетанием современной архитектуры, исторической застройки и близостью горнолыжных курортов. Туристы часто отмечают в соцсетях, что Алма-Ата напоминает родные российские города, но с ощутимым азиатским колоритом и более мягкой зимой. Обязательными пунктами программы являются каток «Медеу», расположенный на высоте 1691 метр, и горнолыжный курорт «Шымбулак» в получасе езды от города.

Нур-Султан: столица будущего Молодая столица поражает гостей футуристической архитектурой, масштабом и праздничной зимней иллюминацией. Контраст ультрасовременных зданий с традиционными казахскими мотивами в дизайне создает уникальную атмосферу города-мечты. Для знакомства с гастрономией эксперты рекомендуют ресторан «Line Brew Mix» с синтезом казахской и европейской кухни и крафтовым пивом.

Шымкент: восточное гостеприимство и тепло Южная столица Казахстана предлагает мягкую зиму, восточный колорит, красочные базары и уютные чайханы. Ключевой достопримечательностью региона является этнографический комплекс «Кенес ата» в 80 км от города, где можно погрузиться в традиционный быт и культуру.

Аналитики подчеркивают, что главным преимуществом Казахстана является развитая и интуитивно понятная для россиян инфраструктура: от доступного жилья и удобного общественного транспорта до привычных сервисов такси и навигации. Именно этот баланс «своего» и «нового» формирует неожиданно высокий уровень комфорта для российских путешественников.

Ранее сообщалось, как сэкономить на авиабилетах в Сочи и Калининград в низкий сезон.