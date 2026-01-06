Выгодный февраль: как сэкономить на авиабилетах в Сочи и Калининград в низкий сезон

Февраль 2026 года стал выгодным временем для планирования поездок внутри России. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), на популярных туристических направлениях, включая Калининград, наблюдается значительное снижение цен на авиабилеты по сравнению с январскими тарифами.

Эксперты ассоциации отмечают, что первые дни года традиционно характеризуются высоким спросом и соответствующей стоимостью перелетов в ключевые внутренние пункты назначения, такие как Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Однако после завершения праздничного ажиотажа рыночная конъюнктура изменилась: сначала произошло подорожание обратных билетов, а к началу февраля цены в обоих направлениях начали стабилизироваться и демонстрировать устойчивое снижение.

Согласно опубликованным АТОР данным, наиболее ощутимое падение — более чем в два раза относительно начала января — зафиксировано на маршрутах из Москвы и Казани в Сочи, Калининград, Казань и Минеральные Воды. В частности, минимальная стоимость авиаперелета в Калининград в начале февраля сократилась почти на 56%. Билеты в обратную сторону подешевели примерно на 40%.

Специалисты подчеркивают, что февраль является классическим низким сезоном для внутреннего туризма, и текущее удешевление авиасообщения носит сезонный характер. В АТОР напоминают путешественникам, что рассчитывать на сохранение столь привлекательных тарифов в последующие весенние месяцы не стоит, так как с приближением весны спрос на перелеты традиционно возрастет.

Ранее турэксперт Мельник назвал три небанальных маршрута для коротких каникул.