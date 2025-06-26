Могут признать соучастницей: грозит ли Гузеевой реальный срок за мошенничество с виллами на Бали

Телеведущую «Давай поженимся» Ларису Гузееву могут признать соучастницей в мошеннической схеме с виллами на Бали. Однако шансов, что актриса действительно понесет какое-либо наказание, крайне мало, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» адвокат Александр Кудряшов.

По данным телеграм-канала Mash, Виктория Н. в 2022 году приобрела недвижимость у застройщика, которого рекламировала Гузеева. Но виллу девушка не получила до сих пор, так как стройка была остановлена, а деньги девушке не вернули. Никакие документы также не предоставляются. Также известно еще о шести пострадавших от данной мошеннической схемы. Они подали заявления, считая, что актриса косвенно причастна к мошенничеству.

По словам адвоката Александра Кудряшова, Гузеевой не смогут ничего предъявить, поскольку она являлась лицом, которое просто пригласили привлечь внимание аудитории.

«Утверждать, что она знала и должна была знать о том, что рекламирует афериста, нельзя. Это нужно доказывать. В целом, она просто заработала на рекламе, а к самому бизнесу этого товарища, скорее всего, не имеет никакого отношения, пока не доказано иное», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, продолжил адвокат, можно проверить причастность Гузеевой к деятельности застройщика.

«Это можно сделать путем сверки данных по открытым источникам (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), относится ли она к лицам, которые контролируют юридической лицо, от имени которого заключались сделки по продаже этих домов», — заключил Кудряшов.

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