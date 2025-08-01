Безупречная логика и жажда признания: главные особенности характера родившихся в августе

Люди, рожденные в августе, обладают неповторимыми особенностями, которые отличают их от тех, кто празднует день рождения в другие месяцы. Подробнее о положительных и отрицательных сторонах, родившихся в августе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог, эзотерик Инесса Алиева.

По словам эксперта, Львы, рожденные под августовским солнцем, — это не просто цари зверей, а воплощенные харизматичные лидеры.

«Упрямые, яркие, талантливые, они целеустремленно направляют свою мощную энергию на достижение великих высот, не размениваясь по пустякам. А Девы, появившиеся на свет в августе, — это сплав практичности и деликатности. Внимательные аналитики, они организованы до мозга костей, ответственны и трудолюбивы», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Их логика безупречна, а реалистичный взгляд помогает другим увидеть мир без иллюзий, добавила она.

«Критичные, осторожные перфекционисты, они ценят деньги и работу, но в душе хранят львиную уверенность, заражаясь от соседнего знака зодиака. Августовские Девы общительны и открыты, обладают сильным характером и лидерскими качествами, проявляя творческий потенциал и неутолимую жажду признания», — отметила Алиева.

Как и Львы, они уверены в себе и нуждаются во внимании. Энергичные мотиваторы, они вдохновляют окружающих и любят быть в коллективе, хотя и не чужды эмоциональности и импульсивности.

«Независимые и любящие поспорить, они всегда стоят на своем, не обращая внимания на чужое мнение. Авантюристы по натуре, они уверенно идут к новым целям, щедро одаривая близких и ожидая того же взамен. Августовские Львы и Девы ценят гармонию и умеют быть дипломатами, вдохновляя на творчество и новые свершения», — продолжила эксперт.

В делах августовские Девы склонны к самоанализу и критике, они практичны и часто обладают артистическим талантом.

«Их острый ум порой скрывается за застенчивостью, но в душе они стремятся к саморазвитию и совершенству. Ответственные и преданные, они отлично работают в команде, проявляя педантичность и внимание к деталям. Хорошие организаторы и администраторы, они любят порядок и планирование, усердно работая и проявляя перфекционизм. Самокритичные, но верные в дружбе и семье, они ценят стабильность и преданность, и, конечно же, очень любят деньги, считая их важным элементом своей жизни», — заключила астролог.

Ранее стало известно, беременна ли блогерша Настя Ивлеева.