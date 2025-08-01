Ивлеева беременна? Популярная блогерша намекнула на интересное положение — тайна раскрыта

Под одной из последних публикаций блогер Настя Ивлеева оставила весьма неоднозначную подпись, спросив у подписчиков, какую профессию стоит освоить перед декретом. Это интригующий намек или всего лишь попытка привлечь внимание СМИ, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» раскрыла таролог Майя Королева.

По словам эксперта, первые карты, выпавшие в раскладе, указывают на сильную концентрацию энергии в сфере творчества и самовыражения.

«Ивлеева, как никто другой, умеет создавать шум вокруг своей персоны, и эти карты могут говорить о новом проекте, а не обязательно о грядущем материнстве. Однако при дальнейшем анализе прослеживается тема дома и семьи. Появление Императрицы — архетипа материнства — нельзя игнорировать. Она символизирует плодородие, заботу и созидание. Но Императрица в одиночку не дает однозначного ответа», — пояснила таролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Рядом с ней выпадает карта Умеренности, которая намекает на необходимость баланса и гармонии, продолжила эксперт.

«Возможно, сейчас Настя находится в процессе принятия важного решения, взвешивая все "за" и "против", прежде чем погрузиться в радости материнства. Сложно сказать о беременности точно, но расклад указывает на потенциальную готовность к материнству и необходимость найти баланс между личными амбициями и желанием создать семью. Время покажет, какой путь выберет эпатажная блогерша. Возможно, она действительно в положении», — заключила Королева.

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