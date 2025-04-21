Битва яиц на Пасху: история традиции и что делать, чтобы победить

Многие знают традицию биться яйцами на Пасху, но откуда она появилась, что означает и как делать это правильно — знают не все. Подробнее об истории, обычаях и правилах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как появилась традиция

Существует несколько толкований происхождения пасхального обычая битья яйцами. Первое — победа жизни над смертью. Яйцо воспринимается как символ воскресения и начала новой жизни, а алый оттенок напоминает о крови, пролитой Христом на кресте. Считается, что, разбивая крашеное яйцо, мы способствуем победе жизни над смертью.

Еще одна ассоциация связана с освобождением Спасителя. Яйцо олицетворяет собой камень, которым был завален вход в гробницу, где находилось тело Иисуса Христа. Расколотая скорлупа знаменует разрушение этого камня и возвращение Бога к человечеству.

Существует также версия о борьбе света и тьмы. Сражение яиц является отражением борьбы добра и зла. Оболочка яйца оказывается неспособной выдержать удар и разрушается. Поэтому проигравшее яйцо употребляют в пищу, а уцелевшее, символизирующее добро, занимает почетное место в доме.

Самые ранние упоминания о данном ритуале замечены в Загребской летописи, датированной XIV веком. Кроме того, этнографы обнаруживают свидетельства о проведении аналогичных «сражений» на территории Польши в XV столетии.

Фото: [ freepik.com ]

Как это делать правильно

Для того чтобы увеличить шанс победы в «битве», необходимо выбрать крепкое яйцо. Хорошим знаком считаются неровности на скорлупе. Зачастую в этом месте скорлупа намного прочнее. Самыми крепкими оказываются яйца более закруглённой формы, а более вытянутые меньше подходят для «битвы».

Процесс «битья» яйцами имеет свои правила. Обычно два человека берут по яйцу и бьются ими так, чтобы одна скорлупа разбилась о другую. Тот, чье яйцо осталось целым, считается победителем. Для того чтобы снизить шанс проигрыша, необходимо плотно сжать яйцо в руке острым концом наружу и постараться ударить первым. Чаще всего именно более вытянутая часть яйца крепче, но бывают и исключения.

Ранее протоиерей рассказал, что можно освятить в храме на Пасху.