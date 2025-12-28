Битва моторов и ремонтников: как «Жигули» и «Москвич» десятилетиями оспаривали титул самой надежной машины

История советского автопрома знала множество битв, но одной из самых жарких была конкуренция между «Жигулями» и «Москвичом». Как сообщил портал «Пятое колесо», в начале 1970-х многие опытные водители скептически относились к ВАЗ-2101 («копейке»), считая адаптированный под советские условия FIAT недостаточно надежным и сложным в эксплуатации и ремонте.

На старте противостояния ВАЗ-2101 с мотором 62-64 л. с. практически не уступал новому «Москвичу-412» (75 л. с.) в динамике, имея одинаковую максимальную скорость — 142 км/ч. «Жигули» выигрывали в деталях: более совершенный карбюратор ДААЗ (лицензионный Weber), эффективные передние дисковые тормоза (хотя и без усилителя), система охлаждения на антифризе и мощный отопитель салона. Все это делало машину технологичнее.

Однако культовый «Москвич» отвечал технологической гонке. Появившаяся в середине 1970-х модель 2140 получила обновленный кузов, карбюратор ДААЗ и, наконец, дисковые тормоза с вакуумным усилителем. Но главным его козырем среди водителей считалась проверенная временем ремонтопригодность.

Любопытно, что к началу 1980-х баланс сил вновь качнулся. У ВАЗов начали массово выходить из строя распредвалы, и тогда авторитет надежности «Москвичей» с их «неубиваемыми» моторами вновь возрос. Но к концу десятилетия качество производства на Уфимском моторном заводе упало, нивелировав это преимущество.

Таким образом, спор о том, какая из машин была надежнее, не имеет однозначного ответа и зависит от конкретной эпохи, технических обновлений и, конечно, субъективного опыта поколений советских автомобилистов.

