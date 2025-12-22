Эксперт объяснил практический смысл обмотки руля в советских автобусах

В советский период автомобили и общественный транспорт были не просто машинами, а настоящим полем для народного творчества и рационализаторства. Одной из самых характерных деталей интерьера автобусов тех лет была самодельная обмотка руля пластиковой лентой. Как пояснил в беседе с журналистами портала NaAvtotrasse.ru ⁠ автослесарь со стажем, эта широко распространенная практика имела глубокий практический смысл.

Основная проблема заключалась в конструкции самих рулей. Заводские модели, устанавливаемые на отечественные автобусы, часто были излишне тонкими и имели гладкую поверхность. Это создавало серьезные неудобства: руль было сложно крепко удерживать, особенно в летнюю жару, когда ладони водителя потели. В результате управление становилось менее четким, а усталость накапливалась быстрее.

Обмотка руля разрезанной пластиковой лентой была гениальным в своей простоте решением. Она увеличивала толщину рулевого колеса, делая его более удобным для обхвата, и создавала надежное, не скользящее сцепление. Таким образом, самодельная доработка не только повышала комфорт, но и напрямую влияла на безопасность вождения.

Специальных материалов для этого в продаже не существовало, поэтому водители проявляли изобретательность. Чаще всего в ход шли подручные средства: та самая пластиковая лента, срезанная с поручней в салоне автобуса, или узкие декоративные полосы от молдингов. Хотя некоторые использовали цветные варианты, большинство предпочитало нейтральные тона, гармонирующие с обстановкой кабины.

Это явление было яркой приметой советской эпохи, контрастируя с подходом зарубежных производителей. Например, в популярных тогда венгерских автобусах «Икарус» рули изначально проектировались с учетом эргономики и оснащались специальным противоскользящим покрытием. Советским же водителям приходилось самостоятельно доводить рабочее место до ума, создавая свои уникальные и функциональные решения.

