Бьют по печени и почкам: врач раскрыл, какие заболевания могут вызвать БАДы

В России участились случаи поражения печени из-за употребления биологически активных добавок. Использование неверной дозировки или несертифицированных препаратов может вызвать также проблемы с почками, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Врач отметил, что биологически активная добавка — это смесь натуральных или синтетических биологических веществ, предназначенных для употребления с пищей. Их цель — обогатить рацион определенными питательными микроэлементами, витаминами.

«Но БАДы имеют различное происхождение и необходимо пользоваться только теми, которые имеют регистрацию в Российской Федерации, так как их состав разнообразен. Если БАД не прошел сертификацию, в нем могут содержаться не только натуральные препараты и синтетические вещества, которые разрешено использовать в применении, но и иные вещества, обладающие токсическим действием», — пояснил главврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Больше всего таких поставок, продолжил эксперт, поступает из-за рубежа. В них могут содержаться психотропные и психоактивные вещества, а также вещества, которые вызывают онкологические процессы.

«Соответственно, БАДы необходимо использовать в дозировках, которые указаны в инструкции или на банке, так как превышение и использование БАДов, которые не прошли сертификацию, может вызывать повреждение не только печени, но и почек. Бывают случаи и острой печеночной, и острой почечной недостаточности», — заключил Осипов.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать самую спелую и сладкую клубнику.