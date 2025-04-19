Благодатный огонь в Иерусалиме: откуда он возник и почему не обжигает руки

Благодатный огонь — это важный христианский символ, связанный с празднованием Пасхи. Он появляется в Иерусалиме накануне Пасхи, во время великого ночного богослужения, и считается чудом, которое происходит на Гробе Господнем. Огонь, как говорят верующие, является символом воскресения Иисуса Христа и проявлением божественной благодати. Как он появляется и действительно ли пламя не обжигает руки — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возник из неоткуда

История появления благодатного огня начинается с древних времен. Существует множество легенд и свидетельств, которые описывают это событие. По традиции, в день Пасхи священники входят в Гроб Господень с зажженными свечами, чтобы получить свет от небесного огня. Как утверждается, этот огонь появляется сам, без всякого физического источника. Священники зажигают свои свечи от этого благодатного пламени и затем распространяют его среди верующих, что символизирует радость и надежду, приносимую воскресением Христа.

На протяжении веков многие христиане из разных уголков мира совершали паломничества в Иерусалим, чтобы стать свидетелями этого чуда. В итоге, благодатный огонь стал одним из самых значимых символов Пасхи для православных христиан.

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Обжигает или нет?

Существует множество мифов и легенд, окружающих это чудо. Например, некоторые считают, что огонь не горит под определенными углами, а другие утверждают, что он может погаснуть в руках неверующего. Многие очевидцы описывают, что огонь, который они получают из храма, имеет особое качество — он не обжигает, даже если прикоснуться к нему. В сети распространяются видео, на которых верующие умываются огнем или трогают его руками. Существуют записи о том, что безопасность огня для кожи объясняется его 40-градусной температурой. Однако известны случаи, когда у людей загорались волосы или, например, опалялась борода. Поэтому версия о том, что огонь не обжигает, не подтверждена.

Кроме того, благодатный огонь не был документально зафиксирован в древнейших источниках, что вызывает сомнения в его истинности. Но, несмотря на это, тысячи паломников продолжают собираться в Иерусалиме, чтобы лично участвовать в этом событии. Благодатный огонь также часто распространяется по всему миру — его передают в различные христианские храмы как символ единства верующих во Христе.

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