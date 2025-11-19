«Благое намерение столкнется с реальностью»: чем обернется новый закон о компенсации за добровольное увольнение

В России предложили выплачивать компенсацию работнику, который уволился по собственному желанию. Такое предложение в Минтруда и соцзащиты направил институт исследования проблем современной политики. Инициатива направлена на борьбу с практикой, когда работодатели, избегая выплат и компенсаций, оказывают давление на работников, чтобы те уволились добровольно. Как закон может помочь сотрудникам и будут ли протестовать руководители компаний, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, каждый третий работник сталкивается с такой проблемой, и введение компенсации за «тихое увольнение» позволит защитить их от скрытого давления, которое часто бывает со стороны руководства.

«Потому что условия труда бывают намеренно ухудшены, чтобы сотрудник сам вынужденно написал заявление об уходе, особенно во время кризиса. При доказанности факта вынужденного увольнения работник сможет получить компенсацию в размере, допустим, среднемесячных трех заработков. Но, по факту, мало кто идет на это», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Зачастую, продолжила она, сотрудники осознают, что давление и те усилия, которые нужно применить, чтобы удержаться на этом месте — того не стоят, поэтому уходят сами.

«Руководители могут быть против такой инициативы, так как она может повлечь дополнительные расходы для компании на выплаты компенсации, административную ответственность, например, за принуждение увольнения, а также юридическую поддержку для защиты в судах и так далее», — добавила Лоикова.

С проявлением «тихого увольнения» сталкивается каждая третья российская компания, что следует из данных исследования сервиса SuperJob, подчеркнула эксперт.

«Я думаю, что их даже гораздо больше. То есть, мы видим только официальные исследования сервиса, когда 31% компаний просто ответили, что да, это у них есть, они признали, что сталкивались со случаями, когда сотрудники ограничивались выполнением своих прямых обязанностей, не проявляли какой-то дополнительной активности и так далее. Здесь очень важно не просто посмотреть на ту статистику, которую дает нам один из сайтов, а посмотреть правде в лицо», — отметила HR-специалист.

По словам эксперта, сейчас сотрудник, которые подвергается «тихому увольнению», чувствует себя виноватым или бесправным. Закон же даст ему понять, что работодатель нарушает права.

«Это даст инструменты защиты, у работника появится официальный рычаг давления на работодателя, то есть угроза суда, штрафов, различных проверок. Еще один момент — это восстановление справедливости. В идеальном случае через суд можно будет восстановиться на работе, взыскать компенсацию за вынужденный уход и моральный ущерб. Но на практике, как я говорила, мало кто так делает. А если делают — они быстро уходят из компании, потому что работать в такой атмосфере и с косыми взглядами им самим не хочется», — пояснила HR.

Сложность в данном случае возникает в том, что работнику необходимо доказать вынужденное увольнение.

«Нужно досконально собирать все эти факты. Работодатель же часто может представить это как производственную необходимость, например, реструктуризацию направления, снижение эффективности сотрудника и так далее. Работодатели найдут более изощренные юридически безупречные способы добиться того же результата. Например, будут выдавать бессмысленные формально корректные задачи, затем увольнять за их невыполнение», — продолжила Лоикова.

Не менее важно, что работник будет подвергаться длительному стрессу по факту судебных проверок. Кроме того, необходимы средства на юриста.

«После этих судов вы фактически будете уже в черном списке у всех потенциальных работодателей, потому что никому не нужен скандальный сотрудник, и они будет стараться не брать его на работу. Самый главный риск — это испортить репутацию. А большинство руководителей и бизнес ассоциации будет выступать против закона, так как он станет новым фронтом для судебных исков, в том числе от недобросовестных сотрудников», — подчеркнула эксперт.

Дело в том, что любое действие по оптимизации штата и переводу сотрудника, изменению задач, можно будет трактовать как «тихое увольнение».

«А мы сейчас находимся в турбулентности кризиса и так или иначе на следующий год тоже ожидаются оптимизация и сокращения, а может быть и закрытие бизнеса. Это свяжет руки руководства по управлению персоналом. Также возможна угроза рейдерских захватов и шантажа, так как недобросовестный сотрудник, зная о таком законе, может начать шантажировать компанию, угрожая всякими инстанциями за любые организационные изменения», — объяснила HR-специалист.

Поэтому инициативы ввести ответственность за «тихое увольнение», по словам эксперта — благое намерение, которое столкнется с суровой реальностью для работников.

«Это символический шаг, который говорит, что мы вас слышим, поддерживаем, дает надежду, но не станет панацеей. Реальную защиту по-прежнему будут обеспечивать грамотно составленные трудовые договора, знания ТК РФ и смелость отстаивать свои права. Для работодателей это источник огромных рисков и внутренней бюрократии, против которой бизнес будет активно бороться. А для системы закон либо останется мертвой буквой из-за сложности доказывания фактов, либо породит очень большое количество споров», — заключила Лоикова.

