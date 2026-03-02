Штраф за отпуск: когда можно вернуть деньги за тур в ОАЭ

Россияне массово отменяют туры в ОАЭ на ближайшие месяцы из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, но сталкиваются со штрафами со стороны туроператоров. Турагенты полностью или частично списывают стоимость туров в качестве штрафов. Корреспондент издания «Подмосковье сегодня» узнал у юриста Елены Рудаковой, есть ли у туроператоров право не возвращать деньги россиянам за отмену туров.

По ее словам, право возвращать или не возвращать денежные средства появляется у перевозчиков и туроператоров не всегда.

«В соответствии с положениями Закона „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“, каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора», — сообщила она.

К таким изменениям обстоятельств относятся:

ухудшение указанных в договоре условий путешествия;

изменение сроков совершения путешествия;

непредвиденный рост транспортных тарифов;

невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства);

призыв гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступление на военную службу по контракту в период с 24 февраля 2022 года или заключение контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии Российской Федерации, в период с 24 февраля 2022 года.

Фото: [ istockphoto.com/DIMUSE ]

Юрист объяснила, что претензии к качеству туристского продукта предъявляются путешественником туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий.

«По общему правилу, установленному статьей 32 Закона „О защите прав потребителей“, россияне вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристского продукта в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. То есть сумма, подлежащая возврату туристу, зависит от размера фактически понесенных расходов туроператора (турагента) на дату поступления письменного отказа потребителя от путевки», — пояснила Рудакова.

Специалист подчеркнула, что в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, как сам гражданин так и туроператор вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

«В указанном случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта. А после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — заключила юрист.

Ранее сообщалось, что покрывает туристическая страховка.