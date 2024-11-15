Бобровая Луна 16 ноября: что она сулит людям и кому в этот день нельзя доверять

Бобровая Луна ожидается 16 ноября. Что она сулит жителям Земли и как не навлечь на себя проблем, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Она подчеркнула, что этот таинственный термин вызывает множество вопросов и суеверий, а период полнолуний часто ассоциируется с усилением эмоций и активизацией неких потусторонних сил.

«Но именно этот день несет в себе особую энергию, обостряя чувствительность и интуицию. Ожидается, что под светом Бобровой Луны может произойти множество изменений как в личной жизни, так и в общественных делах», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отказавшись от негативных действий, таких как конфликтные ситуации или принятие непродуманных решений, продолжила она, можно защитить себя от возможных бед.

«Избегайте споров и не доверяйте людям на первых порах. Луна в этот период может обострить подозрительность и усиливать тревожность», — добавила Алексеева.

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