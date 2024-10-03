Сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум рассказал РИА Новости, что нашел невзведенную украинскую гранату с посланием «Русские, простите». Боец считает, что ее сделали солдаты ВСУ, которые больше не верят пропаганде Киева и не хотят воевать с Россией. Военный эксперт Михаил Поликарпов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что украинские солдаты устали, но причина оставленной невзведенной гранаты — другая.

По его словам, подобную ситуацию всегда можно встретить в разных конфликтах, ведь некоторые солдаты являются пацифистами и выводят боеприпасы из строя. При этом эксперт выразил сомнение, что данное явление носит массовый характер.

«Мы не говорим от том, что украинцы сплошь стреляют, выводя боеприпасы из строя. Но усталость у них, действительно, есть, это видно на примере больших жалоб бригады, которая вынуждена была оставить Угледар», — добавил Михаил Поликарпов.

Украинцы повсеместно жалуются на нехватку подкрепления, продолжил он. А у мужчин возраста от 50 до 60 лет, призванных в последние дни, плохое здоровье и «боевой дух на нуле».

«Жалобы есть, но они идут пока локально из района Угледара, где произошло обрушение фронта. Больших жалоб по всей линии соприкосновения пока нет. Если бы я был оптимистом, я бы мог сказать, что у них исчерпались мобилизационные возможности. Нет, у них они не исчерпаны, потому что на Украине остался неприкосновенный запас — молодежь, которую они до сих пор не призывали», — отметил специалист.

Военный эксперт подчеркнул, если конфликт продолжится, то Киев может призвать свой неприкосновенный запас. Тогда есть вероятность, что для ВСУ ситуация станет не настолько печальной, как сейчас, потому что новые солдаты будут молодыми и здоровыми. Но призыв неприкосновенного запаса может стать ударом для демографии Украины — Киев погубит свою молодежь.

«В сухом остатке тревожные звоночки у них прозвенели, и они существуют объективно, а не только в наших пожеланиях», — заключил военный эксперт.

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